ФАО: мировые цены на продовольственные товары в сентябре выросли на 32,8% в годовом исчислении

В сентябре 2021 года мировые цены на продовольствие к августу выросли на 1,2%, индекс ФАО достиг 130 пунктов. В годовом измерении рост цен составил 32,8%, сообщала ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Рост цен в ФАО связали в первую очередь с подорожанием большинства зерновых культур и растительных масел. Также подорожали сахар и молочная продукция, тогда как индекс цен на мясо остался на прежнем уровне.

Индекс цен на зерновые в сентябре составил 132,5 пункта, что на 2,6 пункта (2%) выше августовского показателя и на 28,5 пункта (27,3%) выше уровня сентября 2020 года. Наибольший рост продемонстрировали мировые цены на пшеницу - на 4% выше, чем в августе, и на 41% больше, чем годом ранее.

"Повышению международных цен на пшеницу способствовало дальнейшее сокращение экспортного предложения на фоне активного мирового спроса", - поясняется в сообщении.

Индекс цен на растительные масла в сентябре составил 168,6 пункта, что на 2,9 пункта (1,7%) выше по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 60% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Такой рост обусловлен, прежде всего, повышением котировок пальмового и рапсового масел, при этом котировки соевого и подсолнечного масел снизились. "Международные цены на пальмовое масло демонстрируют рост третий месяц подряд и достигли максимальных за десять лет значений", - отмечается в сообщении.

Индекс цен на молочную продукцию в сентябре составил 117,9 пункта. Это на 1,7 пункта (1,5%) выше августовского показателя и на 15,6 пункта (15,2%) больше, чем в сентябре 2020 года. В сентябре повысились международные котировки всех видов молочной продукции, включенных в индекс, при этом резкий рост продемонстрировали цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло. Это объясняется активным мировым импортным спросом и ограниченным экспортным предложением, особенно в Европе.

Индекс цен на мясо в сентябре составил 115,5 пункта. Он практически не изменился по сравнению с пересмотренным значением за август, но на 24,1 пункта (26,3%) превысил соответствующий показатель прошлого года.

Индекс цен на сахар в сентябре составил 121,2 пункта, что на 0,6 пункта (0,5%) выше августовского показателя и на 42,2 пункта (53,5%) выше, чем год назад. Мировые цены на сахар продолжали расти на фоне опасений по поводу сокращения производства в Бразилии (крупнейший в мире экспортер сахара) из-за длительной засухи и заморозков.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Фото: LSM.ru