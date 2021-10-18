Facebook создаст 10 тыс. рабочих мест в Европе для разработки метавселенной

Американская компания Facebook намерена создать 10 тыс. рабочих мест в странах ЕС в рамках проекта по разработке метавселенной. Об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе компании.

"<...> Сегодня мы объявляем о наших планах по созданию 10 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест в ЕС в течение ближайших пяти лет. Эта инвестиция - вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технических талантов", - отмечается в тексте.

Facebook работает над созданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности. Новые технологии, по заявлению разработчиков, позволят максимально приблизить взаимодействие в интернете к опыту личного общения.

Фото: rbc.ru