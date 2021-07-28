Facebook создает собственную метавселенную

Facebook Inc создаст команду по разработке «метавселенной», она станет частью Facebook Reality Labs, которая занимается проектами виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), пишет CNBC.

Руководитель Facebook Марк Цукерберг является активным сторонником перехода своего детища «от компании социальных сетей к компании метавселенной», для чего Facebook активно инвестирует в технологии AR и VR, предлагающие возможность управлять собственной аппаратной платформой.

Исполнительный директор FB Эндрю Босуорт подтвердил, что команда метавселенной станет частью группы разработки виртуальной реальности — Reality Labs. В частности, для работы над проектом пришел руководитель отдела продуктов Instagram Вишал Шах.

Для успеха реализации этой программы и достижения полного видения метавселенной требуется ни много, ни мало, как убрать физические ограничения, для чего создать «соединительную ткань» между пространствами Portal и Oculus, которые могут телепортировать человека в помещение с другим человеком, независимо от физического расстояния между ними, или в новые виртуальные миры, по которым можно без труда перемещаться с помощью устройств дополненной реальности.

Интерес к созданию метавселенной — или цифровой вселенной — возник не на пустом месте: все больше технологических компаний рассматривает ее в качестве технологии-преемника смартфонов и мобильного интернета. Метавселенная — это виртуальный мир, где могут собираться люди для игр, работы и общения.

Метавселенная тесно связана с технологиями виртуальной и дополненной реальности, которые в настоящее время разрабатываются Apple, Google, Amazon и Microsoft, помимо собственно Facebook. В качестве примера такой метавселенной достаточно назвать Roblox — мировую онлайн-платформу, содержащую созданные пользователями игры и виртуальные миры.

Facebook заинтересована во вложениях в технологии AR и VR, желая самостоятельно контролировать собственную аппаратную платформу, вместо того, чтобы она попадала под действие правил, размещаемых конкурентами — Apple и Google в своих магазинах приложений.

Создание собственной метавселенной, по словам Марка Цукерберга, будет следующей главой в развитии компании в течение 5 лет.

Фото: wired.com