Facebook предоставил властям Казахстана эксклюзивный доступ ко внутреннему контенту

Казахстан стал первой постсоветской страной Центральной Азии, которая получила «прямой эксклюзивный» доступ к Системе уведомлений о контенте (CRS) социальной сети Facebook. Это позволит местным властям самостоятельно помечать посты, которые нарушают политику соцсети или законы Казахстана.

«Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете. С целью оказания содействия Правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства, со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней «Системе уведомления о контенте» («Content Reporting System» (CRS)). CRS позволит Министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан.» — заявлено на официальном сайте Министерства информации и общественного развития.

Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусматривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с Министерством по различным аспектам.

Министерство выражает уверенность, что использование «Системы уведомления о контенте» позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram.

Однако владелец Facebook, компания Meta Platforms, во вторник, 2 ноября, опровергла данное утверждение правительства Казахстана.

Представитель Meta Бен МакКонаги сказал, что у компании есть специальный онлайн-канал, по которому правительства всего мира могут сообщать о контенте, который, по их мнению, нарушает местное законодательство.

«Мы следуем глобальному процессу оценки индивидуальных запросов — независимо от какого-либо правительства — в соответствии с политикой Facebook, местными законами и международными стандартами в области прав человека», — уточнил МакКонаги.

Он также добавил, что этот процесс «не эксклюзивный для Казахстана, а является тем же процессом, что и в правительствах во всем мире».

Facebook уже давно подвергается критике за то, что он слишком послушен запросам государственной цензуры. Социальная сеть, в основном, избегала блокировки за пределами таких стран, как Китай, но в этом году столкнулась с давлением в ряде государств, включая Индию, Вьетнам и Мьянму.

Фото: пресс-служба Министерства информации и общественного развития Казахстана