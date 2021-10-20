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В среду, в 6:26

Facebook планирует сменить название

Facebook планирует сменить название

Корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, намерена уже на следующей неделе объявить о планах переименования.

Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, а также сервисом Instagram и мессенджером WhatsApp, намерена уже на следующей неделе объявить о планах переименования, которое отражало бы концепцию "метавселенной". Об этом сообщил во вторник портал Verge со ссылкой на источники.

По его сведениям, ожидается, что о подобных планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября, однако раскрытие имени может состояться и до этого срока. Ребрендинг компании должен будет отразить позицию, что соцсеть Facebook - лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы. Информация о новом имени пока не приводится, однако, по словам автора статьи, оно может быть связано с Horizon - технологией дополненной реальности, которой Facebook занимается последние несколько лет.

Как отмечает издание, Facebook - не первая технологическая корпорация, решившая провести переименование: в 2015 году один из главных конкурентов компании Марка Цукерберга Google провел реструктуризацию корпорации, которая получила название Alphabet.

В последнее время вокруг компании и принадлежащих ей сервисов разразилось несколько скандалов - недостаточные усилия по борьбе с распространением дезинформации, вызвавшее споры новое пользовательское соглашение WhatsApp, сокрытие собственных исследований о формировании зависимости и "токсичном воздействии" своей соцсети Instagram, а также крупнейший в истории технический сбой работы всех сервисов Facebook.

Фото: nbcnews.com

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