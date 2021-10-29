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Вчера, в 3:47

Facebook переименовывают в Meta

Facebook переименовывают в Meta

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о масштабном ребрендинге: теперь компания будет носить название Meta.

Названия приложений - Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp - останутся прежними.

Как сообщает Associated Press, переименование, по замыслу авторов, станет одним из шагов по развитию новой "метавселеной" (metaverse) - онлайн-среды, где пользователи смогут работать, общаться, играть в игры, в том числе с помощью гарнитуры виртуальной реальности.

По словам Цукерберга, он рассчитывает, что в ближайшие 10 лет в метавселенной будет уже миллиард участников. Он надеется, что она станет новой экосистемой, которая создаст миллионы рабочих мест для авторов контента.

Основатель соцсети пояснил, что название Facebook уже не вмещает все то, что представляет собой компания. Помимо одноименной соцсети она включает Instagram, Messenger, WhatsApp, шлем виртуальной реальности Quest, платформу виртуальной реальность Horizon и многое другое.

Акции корпорации Facebook будут торговаться с начала декабря под новым названием.

Компания теперь будет также иначе отчитываться о своих финансовых показателях - с четвертого квартала текущего года Meta разобьет результаты своей работы на два блока: первый будет объединять работу всех текущих приложений компании, второй - работу по направлению технологий виртуальной реальности. При этом, как отметили в пресс-службе, корпоративная структура внутри корпорации изменениям не подвергнется.

Между тем отмечается, что решение о ребрендинге обнародовано на фоне скандала вокруг утечки документов Facebook, которые показывают, что руководство компании ради прибыли игнорировало сообщения и предупреждения о вреде, наносимом соцсетью.

Фото: nytimes.com

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