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10.09.2021

Facebook начинает продажу умных очков

Facebook начинает продажу умных очков

Американская компания Facebook представила новую линейку умных очков, разработанную совместно с EssilorLuxottica и Ray-Ban.

Американская компания Facebook представила новую линейку умных очков, разработанную совместно с EssilorLuxottica и Ray-Ban. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе на сайте компании.

"Мы рады представить Ray-Ban Stories - умные очки, которые позволят вам по-новому снимать фото и видео, делиться впечатлениями, слушать музыку и совершать звонки" - указано в заявлении.

Цена очков начинается с $299. Товар будет представлен в 20 различных дизайнах и доступен для приобретения онлайн, а также в магазинах на территории США, Австралии, Канады, Ирландии, Италии и Великобритании.

В очки встроены две камеры с разрешением в пять мегапикселей, позволяющие делать фотографии и записывать видео длительностью до 30 секунд с помощью кнопки или голосового помощника Facebook Assistant. Также прибор оснащен тремя микрофонами и динамиком. Световой индикатор сигнализирует окружающим о том, что производится съемка.

Фото: cnn.com

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