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Вчера, в 1:30

Евросоюз планирует открыть представительство в столице Афганистана

Евросоюз планирует открыть представительство в столице Афганистана

Евросоюз работает над открытием совместного представительства в афганской столице, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Евросоюз работает над открытием совместного представительства в афганской столице, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы работаем над этим. Но по вопросам безопасности не можем предоставить деталей", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках открытия совместного представительства ЕС в Кабуле.

15 августа Кабул взяли талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено), которые до этого постепенно брали под контроль уезды и внешнюю границу Афганистана. Многие страны эвакуировали своих дипломатов из Афганистана. Россия, например, сохранила часть персонала в посольстве в Кабуле, и в первые же дни после смены власти договорилась с талибами об охране дипмиссии. США решили использовать для дипломатических связей с талибами свое консульство в Дохе.

Фото: interfax.ru

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