«ЕвроХим» инвестирует $1 млрд в строительство завода минеральных удобрений в Жамбылской области

Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область в рамках обеспечения реализации инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Государственной программы индустриально-инновационного развития, а также поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по социально-экономическому развитию региона.

В г. Жанатас Сарысуского района в присутствии Главы Правительства между Министерством индустрии и инфраструктурного развития, акиматом Жамбылской области и одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений — АО «МХК «ЕвроХим» — подписано инвестиционное соглашение о строительстве и эксплуатации завода по выпуску минеральных удобрений.

Объем инвестиций в проект составит около $1 млрд, мощность завода — 1 млн тонн удобрений в год. Ресурсной базой станут месторождения фосфоритового бассейна Каратау. Технология производства позволит выпускать высококачественные фосфорные и комплексные удобрения при минимальном влиянии на окружающую среду — без отходов фосфогипса.

Одновременно будет производиться около 120 тыс. тонн хлорида кальция и не менее 400 тыс. тонн гипс дигидрата в год, которые обеспечат потребности автодорожной, нефтегазодобывающей, строительной и сельскохозяйственной отраслей.

Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет создано порядка 2000 новых рабочих мест.

Премьер-Министр ознакомился с проектом строительства Жанатасской ветровой электростанции стоимостью 50 млрд тг. На первом этапе мощность составит 100 МВт, на втором — 200 МВт. К настоящему времени установлены 19 ветровых генераторов, в первом квартале 2020 г. их число будет доведено до 40.

Главе Правительства доложили о ходе подготовки к строительству в 2020-2022 годы завода по производству кальцинированной соды ТОО «Qazaqsoda». Объем инвестиций в проект турецкой компанией Yildirim Group составит порядка 127 млрд тг. Предприятие на первом этапе будет производить 400 тыс. тонн продукции в год с перспективой дальнейшего повышения до 1 млн тонн в год.

В г. Тараз А. Мамин посетил одно из ведущих предприятий региона — завод минеральных удобрений ТОО «Казфосфат». С начала года компания выпустила продукцию на 142 млрд тг, которая преимущественно реализована на внутреннем рынке и частично экспортирована в Россию, Китай, США, Германию и ОАЭ.

Премьер-Министр принял участие в запуске 3-ей производственной линии кондитерской фабрики «Сауле», которая позволит дополнительно создать 70 новых рабочих мест.

Глава Правительства также посетил открытые 25 декабря т. г. к 80-летию Жамбылской области Областной историко-краеведческий музей и Художественную галерею при Историко-этнокультурном комплексе «Көне Тараз».

За 11 месяцев т. г. объем обрабатывающей промышленности в Жамбылской области составил 319,5 млрд тг (+7%), объем инвестиций в основной капитал — 250,1 млрд тг (+10,5%). Сформирован пул из 66 инвестиционных проектов на 2,7 трлн тг со сроками реализации в период с 2020 по 2025 годы и созданием свыше 11 тыс. новых рабочих мест.