Евразийский банк развития и «Самрук-Қазына Инвест» договорились о сотрудничестве

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» подписали Меморандум о сотрудничестве с целью реализации проектов на территории Республики Казахстан. Партнерские отношения включают обмен информацией о перспективных инвестициях аналитического, статистического, правового содержания, о лучших практиках подготовки и реализации проектов, о взаимодействии с международными институтами развития, — сообщила «Новым ведомостям» пресс-служба ЕАБР.

«Мы заинтересованы в подготовке и реализации инвестиционных проектов в Казахстане прежде всего с интеграционной составляющей. Мы организуем совместную экспертную, информационно-аналитическую и исследовательскую работу для практического применения ее результатов в развитии таких проектов. Установление партнерских отношений направлено на развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества», - заявил Амангельды Исенов, заместитель председателя Правления ЕАБР.

Нуржан Абдымомунов, генеральный директор ТОО «Самрук- азына Инвест» добавил: «В ходе встречи были обсуждены ключевые направления сотрудничества, из которых наиболее интересным для нас является развитие зеленой энергетики. Деятельность Евразийского банка развития однозначно является незаменимым инструментом совершенствования отраслевых проектов во всех регионах стран-участниц. «Самрук-Казына Инвест», в свою очередь, выражает высокую степень заинтересованности в предоставлении комфортной среды для деятельности в сфере прямых инвестиций на территории Республики Казахстан. Более того, мы готовы рассмотреть совместную работу над проектами и надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с Евразийским банком развития».