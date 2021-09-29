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Вчера, в 6:15

Evergrande продаст акции Shengjing Bank на сумму $1,5 млрд

Evergrande продаст акции Shengjing Bank на сумму $1,5 млрд

Китайская девелоперская компания Evergrande Group для получения ликвидности продаст акции Shengjing Bank на сумму 9,993 млрд юаней (около $1,546 млрд).

Китайская девелоперская компания Evergrande Group для получения ликвидности продаст акции Shengjing Bank на сумму 9,993 млрд юаней (около $1,546 млрд). Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Как следует из документа, Evergrande продаст 1 753 157 895 акций по цене 5,7 юаня за штуку (около 88 центов) государственной компании Shenyang Shengjing Finance Investment Group. Как указывается в заявлении, это составляет 19,33% от существующего выпущенного акционерного капитала Shengjing Bank.

В графе "причины сделки" указывается, что проблема ликвидности Evergrande Group значительно повлияла на Shengjing Bank. Продажа акций государственной компании поможет стабилизировать деятельность Shengjing Bank, а также "увеличить и сохранить стоимость 14,75% акций Shengjing Bank, которые останутся у девелопера".

В документе также сказано, что Shengjing Bank требует, чтобы после завершения сделки Evergrande Group использовала выручку для погашения соответствующих финансовых обязательств перед банком.

Как сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники, власти Китая обратились к государственным компаниям и поддерживаемым правительством застройщикам с предложением приобрести некоторые активы девелоперской компании Evergrande Group, которая находится на грани банкротства.

Evergrande Group - одна из крупнейших девелоперских компаний КНР. Объем ее долговых обязательств достиг критической отметки, в связи с чем возник риск банкротства. 14 сентября Evergrande Group сообщила на Гонконгской фондовой бирже, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому), что крайне негативно отразится на деятельности Evergrande Group.

Фото: bbc.com

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