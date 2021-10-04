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04.10.2021

Evergrande продает половину строительного бизнеса за $5 млрд

Evergrande продает половину строительного бизнеса за $5 млрд

China Evergrande Group продаст контрольный пакет своего бизнеса по управлению недвижимостью за более чем $5 млрд, пишет Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

China Evergrande Group продаст контрольный пакет своего бизнеса по управлению недвижимостью за более чем $5 млрд, пишет Reuters со ссылкой на китайские СМИ.

Когда-то Evergrande была одной из самых продаваемых компаний в сфере недвижимости в Китае, но сейчас ей грозит одна из крупнейших реструктуризаций в стране, поскольку компания обременена долгами в размере около $305 млрд. Неуверенность в судьбе Evergrande вызвала тревогу на финансовых рынках, обеспокоенных последствиями для секторов недвижимости и финансов.

В понедельник Evergrande потребовала приостановить торговлю своими акциями в Гонконге до объявления о крупной сделке. Evergrande Property Services Group, дочерняя компания, котирующаяся на бирже, также потребовала приостановки торгов и сообщила, что это относится к «возможному общему предложению акций компании».

Поддерживаемая государством китайская Global Times сообщила, что Hopson Development Holdings покупает 51-процентную долю в бизнесе проблемного застройщика на сумму более 40 млрд гонконгских долларов ($5,1 млрд). Hopson также приостановила торговлю своими акциями.

Аналитики считают, что возможная сделка сигнализирует о том, что компания все еще работает над выполнением своих обязательств. Но это также вызвало более широкие опасения по поводу риска для сектора недвижимости и экономики Китая в случае ликвидации Evergrande по низким ценам.

Если сделка состоится по цене, сообщенной Global Times, она составит примерно 17,5% дисконта по сравнению с ценой листинга в декабре 2020 года.

В августе агентство Reuters сообщало, что Evergrande вела переговоры с государственными и частными компаниями о продаже долей в своих предприятиях по управлению электромобилями и недвижимостью.

Пекин также подталкивал государственные фирмы и поддерживаемых государством девелоперов к покупке некоторых активов Evergrande, сообщили Reuters на прошлой неделе осведомленные источники.

Hopson занимает хорошие позиции по сравнению с другими застройщиками в Китае, ее активы больше обязательств, а прибыль выросла в первом полугодии.

Акции Hopson, рыночная стоимость которой составляет 60,4 млрд гонконгских долларов (7,8 млрд долларов), в этом году подскочили на 40%, а в июне Fitch присвоило ей рейтинг B +.

Фото: ria.ru

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