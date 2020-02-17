Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Вчера, в 6:56

Ержан Жилкибаев освобожден от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК

Постановлением Правительства РК Жилкибаев Ержан Жуматулы освобождается от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК в связи с переходом на другую работу.

Е. Жилкибаев родился в 1982 году в  Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Академию государственного управления при Президенте РК, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова. 

Трудовую деятельность начал главным специалистом отдела социальной политики Департамента экономики Южно-Казахстанской области. 

В разные годы работал в Канцелярии Премьер-Министра РК, Министерства экономики и бюджетного планирования РК, аппарате Восточно-Казахстанской области, Администрации Президента РК. С мая 2016 года по март 2019 года  занимал должность акима Медеуского района города Алматы. 

С 26 марта по 29 апреля 2019 года — вице министр труда и социальной защиты населения РК. С апреля 2019 года и по настоящее время — первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Другие новости по темам:
КазахстанПравительство РКНазначения
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Запасы кончаются на месторождениях Казахстана
Запасы кончаются на месторождениях Казахстана
Через 10-15 лет в Казахстане может начаться дефицит меди, свинца и некоторых редких металлов, передает "Хабар 24".
Сегодня, в 5:18
Казахстанцы переслали до 40,5 млн посылок за прошлый год
Казахстанцы переслали до 40,5 млн посылок за прошлый год
Объем рынка электронной торговли Казахстана только за 2019 год увеличился в 1,8 раз и превысил 700 млрд тенге.
Сегодня, в 5:14
Около 800 млрд тг частных инвестиций будет привлечено на развитие геологоразведки в РК до 2025 года
Около 800 млрд тг частных инвестиций будет привлечено на развитие геологоразведки в РК до 2025 года
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен проект Концепции Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы
Сегодня, в 5:07
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения