Ericsson приобрела облачный сервис Vonage за $6,2 млрд

Шведская Ericsson в понедельник договорилась о покупке американского поставщика облачных услуг Vonage в рамках сделки на сумму $6,2 миллиарда.

Ericsson заплатит $21 за каждую находящуюся в обращении акцию Vonage, что представляет собой премию в 28% к цене бумаг компании на закрытие торгов в пятницу и премию в 34% к средней цене за последние 3 месяца.

Акции Ericsson к 12.55 МСК упали на 4% и могут зафиксировать рекордное с июля однодневное падение.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2022 года. Она должна получить одобрение акционеров Vonage и регуляторов.

Фото: mobile-review.com