Eminem - самый продаваемый артист прошедшего десятилетия

Eminem стал самым продаваемым артистом прошедшего десятилетия. Его альбомы разошлись тиражом в 13,862,000 копий

Slim Shady привык делом доказывать своё неоспоримое величие. Будучи 20 с лишним лет в рэп-игре, он неустанно поражает общественность своими умениями, упорством и разноплановостью, всегда оставаясь преданным своим убеждениям и ценностям и ни на секунду не сходя с завоёванных им вершин.

Не изменяя себе, музыканту удалось стать ориентиром и примером для подражания для многих артистов современности: на протяжении огромного количества времени он делает то, что он хочет, считаясь одним из самых коммерчески успешных исполнителей в мире.