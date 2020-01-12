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Сегодня, в 6:58

Eminem - самый продаваемый артист прошедшего десятилетия

Eminem стал самым продаваемым артистом прошедшего десятилетия. Его альбомы разошлись тиражом в 13,862,000 копий

Slim Shady привык делом доказывать своё неоспоримое величие. Будучи 20 с лишним лет в рэп-игре, он неустанно поражает общественность своими умениями, упорством и разноплановостью, всегда оставаясь преданным своим убеждениям и ценностям и ни на секунду не сходя с завоёванных им вершин.

Не изменяя себе, музыканту удалось стать ориентиром и примером для подражания для многих артистов современности: на протяжении огромного количества времени он делает то, что он хочет, считаясь одним из самых коммерчески успешных исполнителей в мире.

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Finance.kz
Finance.kz
Eminem - самый продаваемый артист прошедшего десятилетия
Eminem - самый продаваемый артист прошедшего десятилетия
Eminem стал самым продаваемым артистом прошедшего десятилетия. Его альбомы разошлись тиражом в 13,862,000 копий.
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