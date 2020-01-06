Елжан Биртанов: все спорные ситуации в рамках ОСМС должны решаться в пользу пациента

Сегодня министр здравоохранения Елжан Биртанов и председатель правления Фонда медстрахования Айбатыр Жумагулов посетили ряд медицинских объектов столицы с целью проверки их работы в условиях социального медицинского страхования.

Министр посетил Центральную дорожную больницу г. Нур-Султан, где проинспектировал реализацию поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению условия пребывания пациентов в данном медучреждении.

В настоящее время завершен ремонт двух корпусов для передислокации отделений больницы: гинекологического корпуса и семиэтажного здания.

В ходе проверки Елжан Биртанов акцентировал внимание на увеличении площади приемного покоя путем оптимизацию ненужных помещений, также поставил задачу отработать поток пациентов, которые поступают в экстренном и плановом порядке, доработать вопросы по ремонту хирургического корпуса.

Также министр проверил практическую реализацию системы обязательного социального медицинского страхования в условиях данного медучреждения, в частности работу медицинских информационных систем и их интеграцию.

Как подчеркнул Елжан Биртанов, все технические пробелы в рамках ОСМС должны решаться в пользу пациента и население должно почувствовать улучшение качества медобслуживания после внедрения ОСМС.

Одним из объектов посещения главы Минздрава стала городская поликлиника №2. Е. Биртанов посмотрел, как принимают пациентов в условиях ОСМС, и какие возможности созданы для населения. Особое внимание министр уделил работе информационных систем, в частности разделению пациентов по статусу застрахованности и учету граждан, еще не ставших участниками системы медстрахования.

По данным специалистов медорганизации, ежедневно эту поликлинику посещают около 440 человек, из них более 60% имеют статус застрахованности. Елжан Биртанов отметил, что по прогнозам Министерства, застрахованных должно быть не меньше 80%, уточнив, что основная часть пациентов — дети, пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, студенты — входит в 15 льготных категорий, за которых отчисления в Фонд медстрахования производит государство.

Министр также оценил работу реабилитационного отделения поликлиники и программу восстановительного лечения. Е. Биртанов отметил, что пациентов могло бы быть и больше, учитывая, что система обязательного социального медицинского страхования предусматривает увеличение финансирования на этот вид помощи в 12 раз.

Отделение реабилитационного и восстановительного лечения при городской поликлинике №2 заработало с января 2020 года. Здесь оказывается третий или комплексный вид реабилитационной помощи, предусматривающей социальную, психологическую и медицинскую поддержку инвалидов. Это новый вид услуг в Казахстане. На восстановительное лечение принимают как взрослых, так и детей.

Помимо этого, с июля 2019 года в поликлинике открыто отделение реабилитации для детей с заболеванием центральной нервной системы, задержкой психоречевого развития, болезнью Дауна, аутизмом, состоящих на учете «Д» в поликлинике. Данный центр, по словам главврача, открыт одним из первых среди всех медорганизаций города Нур-Султан. Опыт поликлиники уже стали перенимать другие организации.

Министр здравоохранения совместно с председателем Фонда социального медстрахования посетили ряд других медицинских объектов, в числе которых железнодорожная больница, перинатальный центр №3 и кожвендиспансер, где также проверили организацию медицинской помощи в условиях ОСМС. Основное внимание было уделено тому, как врачи ведут прием пациентов, насколько правильно работают информационные системы, определяется ли статус застрахованности обратившихся людей.

Напомним, с 1 января медицинская помощь в Казахстане предоставляется в двух пакетах — новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакете обязательного социального медицинского страхования. Экстренная и первичная медико-санитарная помощь, в том числе базовые диагностические услуги, остаются бесплатными для всех граждан, оралманов и резидентов страны. Тогда как, консультативно-диагностическая помощь, лечение в дневном и круглосуточных стационарах предоставляется бесплатно только застрахованным гражданам и пациентам с социально-значимыми и основными хроническими заболеваниями, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, онкология, туберкулез, гепатиты и др.