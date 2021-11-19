Эксперты МВФ: экономика Казахстана вернулась к допандемической траектории развития

С 4 по 17 ноября 2021 года состоялся визит Миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Статье IV под руководством Николя Бланше – Главы миссии МВФ по Казахстану, сообщает пресс-центр Нацбанка РК. В рамках визита были проведены встречи с руководителями Национального Банка Казахстана, государственных органов, организаций квазигосударственного сектора и финансового рынка.

По мнению МВФ, решительные и своевременные меры Национального Банка, Правительства и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на пандемию Covid-19 сыграли ключевую роль в абсорбировании внешних шоков и в последующем восстановлении экономической активности. Это привело к росту реального ВВП с начала текущего года на 3,5% и возвращению к допандемической траектории развития экономики.

МВФ высоко оценил приверженность Национального Банка политике инфляционного таргетирования. В частности, Миссия отметила дальнейший прогресс в области независимости денежно-кредитной политики, положительно оценила работу по улучшению транспарентности, по развитию аналитического потенциала при принятии решений, а также подчеркнула дальнейшее повышение эффективности денежно-кредитной политики в соответствии со Стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года.

По мнению экспертов международной организации, инфляция, которая в октябре текущего года составила 8,9%, в краткосрочной перспективе может оставаться высокой из-за повышенного внутреннего спроса и перебоев с поставками на мировых рынках. Миссия МВФ считает, что постепенное повышение базовой ставки в последние месяцы было целесообразным.

Для дальнейшей стабилизации и снижения инфляции МВФ считает важным продолжить координацию мер по реализации денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также мер правительства по снижению последствий сбоев в цепочке поставок. При этом, эксперты Миссии ожидают возвращение инфляции в целевой коридор Национального Банка к концу 2022 года, прогнозируя ее снижение до уровня 6%.

Миссия МВФ поддерживает намерение государственных органов сделать налогово-бюджетную политику более контрциклической и реализовать новые бюджетные правила для обеcпечения фискальной устойчивости и справедливого распределения благосостояния между поколениями.

Эксперты МВФ дали высокую оценку текущей работе по поддержанию финансовой стабильности, по усилению финансового надзора, отметив важность наращивания потенциала во внедрении регулярной оценки качества активов и стресс-тестирования.

По итогам визита подготовлено Заключительное заявление миссии МВФ. Документ опубликован на сайтах МВФ и Национального Банка.

Следующий визит миссии МВФ в рамках проведения консультаций по Статье IV состоится в 2022 году.

Фото: russian.rt.com