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18.11.2021

Эксперт S&P спрогнозировала пик глобальной инфляции в IV квартале

Эксперт S&P спрогнозировала пик глобальной инфляции в IV квартале

Инфляция в мире достигнет пиковых значений в текущем квартале 2021 года.

Инфляция в мире достигнет пиковых значений в текущем квартале 2021 года, сообщила ведущий экономист по развивающимся рынкам региона EMEA S&P Global Ratings Татьяна Лысенко на Ежегодной конференции S&P Global Ratings.

"Наш прогноз, базовый прогноз - это стабилизация глобальной инфляции. Мы считаем, что годовая инфляция в США, в еврозоне, на тех развивающихся рынках, где мы наблюдали всплеск инфляции, включая Россию, достигнет пиковых значений в этом квартале и далее начнет снижаться постепенно, но будет оставаться выше целевых уровней", - сказала она.

Лысенко отметила, что многие проинфляционные факторы носят временный характер. При этом эксперт подчеркнула, что временный - не значит кратковременный. Эти факторы, по ее словам, не могут быть постоянным источником инфляции.

Рост цен на энергоносители является проблемой глобальной, доля расходов на энергетические товары в потребительской корзине многих стран составляет около 10%. "Если мы посмотрим на последние цифры, этот глобальный всплеск инфляции, который мы наблюдали в октябре, - это очень во многом именно всплеск энергетической инфляции, которая отражается в потребительской корзине", - отметила Лысенко.

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