Экс-глава Nissan предсказал компании скорое банкротство

Японский автопроизводитель просуществует еще три года, считает Карлос Гон.

Бывший руководитель альянса Renault-Nissan Карос Гон полагает, что при нынешней бизнес-модели Nissan сможет просуществовать еще два-три года, после чего компанию ждет банкротство. Предсказанием Гона поделился его адвокат Нобуо Гохара в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Токио.

Гохара подчеркнул, что это лишь прогноз Карлоса Гона, и никаких доказательств своей теории он не привел. При этом еще в начале 2020 года экс-глава Renault-Nissan заявил о том, что капитализация Nissan сократилась более чем на 10 миллиардов долларов после его ареста весной 2018 года, и добавил, что японская компания потратила на расследование его махинаций 200 миллионов долларов. «В Nissan хотели сократить влияние со стороны Renault, и японская сторона решила, что единственный способ это сделать – избавиться от меня», – сообщил Гон журналистам в ходе пресс-конференции, которую он провел в Бейруте 8 января.

В конце декабря 2019 года Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста и вылетел из Токио сначала в Стамбул, а затем в Бейрут. В Японии ему грозило до 10 лет тюрьмы за финансовые махинации, однако сам он все обвинения отрицает.

Гон связал свой арест и возбуждение уголовного дела с «местью горстки недобросовестных людей в Nissan». Он также обвинил судебную систему Японии в нарушении своих прав.

«Я не сбежал от правосудия, я сбежал от несправедливости и политического преследования. У меня просто не было другого выхода, потому что я был заложником бесчеловечной и анахроничной правовой системы, безразличной к истине и справедливости», – заявлял он ранее.

Спустя неделю после пресс-конференции Гона журналисты узнали о том, что Nissan якобы ускорил разработку секретного плана по выходу из альянса с Renault. В самой компании эту информацию опровергли, пояснив, что «партнерство с французским автопроизводителем является источником конкурентоспособности».