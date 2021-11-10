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Экономика Казахстана выросла на 3,5% за 10 месяцев

Экономика Казахстана выросла на 3,5% за 10 месяцев

Асет Иргалиев рассказал об итогах социально-экономического развития РК за январь-октябрь 2021 года.

Об этом заявил министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина.  Асет Иргалиев рассказал об итогах социально-экономического развития РК за январь-октябрь 2021 года, сообщает пресс-служба МНЭ Казахстана.

«В январе-октябре текущего года экономика Казахстана показала рост в 3,5%. В реальном секторе рост составил 2,9%. Деловая активность в сфере услуг выросла до 3,4%», - сообщил Асет Иргалиев.

По итогам 10 месяцев 2021 года наблюдается рост сферы услуг, сохранение обрабатывающей промышленности и строительства в качестве драйверов роста и стабильности экономики, высокий рост экспорта и инвестиционной активности в недобывающих отраслях.

Что касается инвестиций, то их рост в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 14%. Высокие показатели в строительстве в 2,2 раза, обрабатывающей промышленности – 78,6%, сельском хозяйстве – 41,9%, торговле – 31,4%, операциях с недвижимым имуществом – 17,4% и финансовой деятельности – 12,1%.

Как сообщил глава МНЭ, в январе-сентябре внешнеторговый товарооборот составил 72,8 млрд долларов, в том числе экспорт – 43,3 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 25,5% до 14 млрд долларов, импорт товаров составил 29,5 млрд долларов. Тем самым обеспечен положительный торговый баланс на уровне 13,8 млрд долларов.

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. Объем производства вырос на 5,3%.

За 10 месяцев 2021 года объем выполненных строительных работ вырос на 7,6%. В эксплуатацию введено 11,6 млн кв. м жилья. Объем сельского хозяйства вырос на 2,3%.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на обеспечении запланированных объемов реализации в агропромышленном комплексе, своевременном завершении сезона в строительной отрасли, эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования, вакцинации и ревакцинации населения.

В приоритете также своевременное оказание мер государственной поддержки предпринимательства, увеличение доли постоянной занятости, сохранение высоких темпов производства в реальном секторе и активное стимулирование вывода продукции на экспорт.
 

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