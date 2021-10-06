Экономика Казахстана могла снизиться до 6,9% в 2020г без трансферта из Нацфонда - регулятор финрынка

Без выделения средств из Национального фонда ВВП Казахстана в 2020 году мог снизиться на 6,9%, вместо 2,5%, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" советник председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Тимур Абилкасымов.

По его словам, группа аналитиков Агентства оценила антикризисную роль Национального фонда в экономике Казахстана для оценки гипотетического падения ВВП.

"Подобная оценка необходима для формирования сценариев стресс-тестирования банков второго уровня", - отметил спикер.

По мнению Абилкасымова, одним из важных компонентов для проведения успешного надзорного стресс-тестирования банковской системы является выбор макрофинансовых сценариев, а именно, глубина шока и его продолжительность.

Аналитики ведомства, учитывая значительное влияние государственных расходов на экономику Казахстана, изучили "шок ВВП" без стимулирования за счет трансфертов из Нацфонда.

"Также авторы отмечают актуальность рассмотрения потенциального падения ВВП без выделения трансфертов ввиду возможного приближения размера Нацфонда к своему неснижаемому остатку 30%", - говорит Абилкасымов.

Агентством изучены предыдущие кризисные периоды в Казахстане и то, какие меры были предприняты правительством страны с целью минимизации падения экономической активности, финансирование которых происходило в том числе за счет трансфертов Нацфонда.

За анализируемый период (2008-2009, 2015-2016, и 2020 годы) из Нацфонда в бюджет были направлены средства в объеме около 12,3 трлн тенге.

Согласно полученным результатам, кризис, вызванный распространением пандемии COVID-19, стал самым существенным за анализируемый период, отметил советник главы Агентства.

"В третьем анализируемом кризисном периоде вклад трансфертов в рост экономики составил 4,4 процентных пункта или 3,3 трлн тенге ($8 млрд). Учитывая, что фактическое падение ВВП составило 2,6%, при отсутствии дополнительных притоков в бюджет из Нацфонда, падение могло составить 6,9%", - говорится в исследовании.

Учитывая возникший кризис в период пандемии, авторы исследования отмечают важность дальнейших изучений и моделирования неизвестных или нереализованных системных рисков с целью их контроля.

В 2020 году гарантированный трансферт из Нацфонда был утвержден в размере 4 трлн 770 млрд тенге.

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