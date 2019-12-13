Экибастузская ГРЭС-2 перешла под контроль Казахстана

АО «Фонд национального благосостояния «Cамрук-Қазына» завершил сделку по приобретению 50% акций АО «Экибастузская ГРЭС-2» у российской энергетической компании ПАО «Интер РАО». Тем самым важный электроэнергоактив полностью перешел под контроль Республики Казахстан.

Напомним, совместное казахстанско-российское предприятие, акциями которого на паритетных началах владели АО «Самрук-Энерго» и ПАО «Интер РАО», было создано в 2005 году. Для казахстанской стороны приоритетным направлением деятельности Общества являлась установка третьего энергоблока на 636 МВт в рамках расширения и реконструкция станции. Реализация этого проекта способствовала бы обеспечению растущих потребностей Казахстана в электроэнергии и электрической мощности, увеличению его экспортного потенциала.

В 2009 году в рамках соглашения между Правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» приступило к реализации проекта «Строительство энергоблока №3 Экибастузской ГРЭС-2». В 2010 году была разработана и прошла государственную экспертизу соответствующая проектно-сметная документация. На основании этого было принято решение о выкупе 50% доли в АО «Экибастузская ГРЭС-2».

Приобретение полного контроля над станцией и реализация проекта по строительству на ГРЭС-2 3-го энергоблока будет способствовать повышению энергетической независимости страны. В настоящее время в Казахстане имеется необходимость ввода новых генерирующих мощностей. Для обеспечения роста национальной экономики необходимо обеспечить опережающее развитие электроэнергетической отрасли.