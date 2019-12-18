Эффект от реализации программы «Цифровой Казахстан» превысил 600 млрд тг

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в пленарной сессии конференции «Digital Samruk», посвященной теме цифровизации экономики Казахстана.

Глава Правительства отметил растущую актуальность цифровизации казахстанской экономики для обеспечения ее дальнейшего роста и конкурентоспособности страны на мировой арене. Основным инструментом в достижении этой цели выступает Государственная программа «Цифровой Казахстан».

«Совокупный экономический эффект от Программы за 2018 и 2019 годы превысил 600 млрд тг. Значительные успехи достигнуты во внедрении цифровых технологий в сферы оказания государственных услуг, образования, здравоохранения, финансовый, транспортный и горно-металлургический секторы, что позволило Казахстану улучшить позиции в актуальных мировых рейтингах», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что цифровизация может стать двигателем национальной экономики и генератором устойчивых рабочих мест только тогда, когда она становится механизмом создания новой стоимости. В этой связи необходимо постепенно фокусировать усилия на продуктовых инновациях. Именно они станут двигателем разработки и адаптации новых технологий в экономику Казахстана, и позволят запустить новую волну создания рабочих мест.

«В текущем месяце в рамках рабочих встреч в г. Сан-Франциско достигнуты договоренности о создании совместных фондов с лидерами рынка в сфере акселерации и венчурного финансирования. Мы предпринимаем последовательные меры по повышению доступности финансовых средств в секторе. Фонд «Самрук-Қазына» обладает большим потенциалом и возможностями для создания устойчивого спроса на инновации стартапов», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что совместно с Всемирным экономическим форумом начата активная фаза реализации проекта по запуску в Казахстане Регионального Аффилированного центра четвертой промышленной революции.

«Новый центр на базе МФЦА позволит объединить нас с сетью крупных центров по всему миру, включая Израиль, Индию, Китай, ОАЭ, США и Японию, способствуя привлечению передовых бизнес-партнеров в Казахстан через сеть ведущих мировых компаний-партнеров Всемирного экономического форума», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что дальнейшая интеграция цифровых технологий имеет решающее значение для вхождения Казахстана в список 30 наиболее конкурентоспособных экономик мира и улучшения благосостояния казахстанцев.

Глава Правительства ознакомился с выставкой достижений в сфере цифровых технологий и «умных городов» портфельных компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и их партнеров.

В мероприятии приняли участие около 700 человек – председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» А. Есимов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, руководители национальных компаний, а также представители IT и телекоммуникационного бизнеса.