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Правительство Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан
12.12.2019

ЕБРР инвестирует в модернизацию инфраструктуры здравоохранения Казахстана

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочего визита в г. Лондон провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.

«Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание сотрудничеству с ЕБРР. За прошедшие 27 лет объем инвестиций ЕБРР в Казахстан превысил $9 млрд в свыше 260 проектов», — сказал А. Мамин.

По итогам переговоров между Правительством РК и ЕБРР подписан Меморандум о взаимопонимании по реализации Комплексной программы модернизации инфраструктуры здравоохранения в Казахстане.

«В Казахстане будут построены новые многопрофильные больницы в рамках Государственной программы развития здравоохранения на 2020–2024 годы. Мы приветствуем участие ЕБРР в  модернизации инфраструктуры системы здравоохранения», — сказал А. Мамин.

Со своей стороны, президент ЕБРР С. Чакрабарти выразил заинтересованность в финансировании проектов модернизации инфраструктуры  здравоохранения РК.

Глава Правительства отметил важность участия ЕБРР в реализации крупнейшего проекта в сфере государственно-частного партнерства в Казахстане — строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по реализации в Казахстане проектов государственно-частного партнерства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и др.

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