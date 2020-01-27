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Сегодня, в 15:58

ЕБРР инвестировал в Казахстан $761 млн в прошлом году

Новые инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в Казахстан в рамках 29 проектов в частном и государственном секторах составили 761 млн долларов. Об этом сообщали в пресс-службе ЕБРР.   

«Это был очередной плодотворный год работы Банка в стране, в течение которого мы поддержали стратегически важные проекты. Мы рады, что плавные политические преобразования в Казахстане способствовали повышению доверия инвесторов к стране. Они позволят нам сформировать прочную основу для дальнейшего сотрудничества», - приводятся слова главы ЕБРР в Казахстане Агриса Прейманиса. 

Особое внимание было уделено проектам общественной инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. Совет директоров ЕБРР одобрил второй этап Рамочной Программы по развитию возобновляемых источников энергии Казахстана на сумму 300 миллионов евро и кредит в размере 225 млн долларов для завершения строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) протяженностью 66 километров.

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