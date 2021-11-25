ЕАБР прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2022 году на 4,2%

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал Макроэкономический прогноз на 2022 год. В аналитическом материале резюмированы итоги экономического развития государств — участников Банка в 2021 году и представлен прогноз основных макроэкономических показателей стран региона на 2022–2023 годы.

Аналитики ЕАБР отмечают, что мировая экономика прошла пик восстановления в текущем году и рост глобального ВВП будет постепенно замедляться. Инфляционное давление в мире сохранится в 2022 году, но будет ослабевать по мере нормализации динамики глобального спроса и наращивания предложения. В базовый сценарий аналитики Банка заложили среднюю цену нефти Urals в 2022 году в размере 72,5 долл. за баррель. Среднегодовая инфляция в США прогнозируется около 4% в 2022 году, в еврозоне — вблизи 3%.

В докладе отмечается, что экономическая активность в регионе операций ЕАБР вернулась к допандемическому уровню к середине текущего года, а по итогам IV квартала 2021 года может превысить его примерно на 1%. Восстановлению экономик государств — участников ЕАБР в текущем году способствовали эффекты от смягчения бюджетной и денежно-кредитной политики в 2020 году, адаптация населения и организаций к условиям пандемии, расширение мирового спроса и взлет цен на ключевые экспортные товары стран региона. Аналитики ЕАБР указывают на неравномерность процесса восстановления среди стран региона операций Банка. ВВП Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана превышают допандемические уровни, в то время как Армении и Кыргызстану достичь их пока не удалось. В силу большего спада экономик Армении и Кыргызстана в прошлом году им требуется больше времени для восстановления. В целом по итогам года рост ВВП региона прогнозируется в размере 4%: в Армении — 4,5%, Беларуси — 2,1%, Казахстане — 3,8%, Кыргызстане — 3,7%, России — 4,1%, Таджикистане — 7,9%.

Аналитики ЕАБР считают, что после завершения активной фазы восстановления динамика экономической активности в странах региона операций Банка будет постепенно приближаться к сбалансированным темпам. В таких условиях бюджетные стимулы сокращаются, а монетарные условия ужесточаются для предотвращения перегрева экономик.

Заместитель председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов представил видение аналитической команды Банка относительно перспектив экономического роста в регионе:

«В базовом сценарии рост ВВП государств — участников ЕАБР прогнозируется в размере 2,9% в 2022 году после 4% в 2021 году. Экономический рост останется выше допандемийных темпов, которые составляли 2,3% в 2019 году. Этому будут способствовать меры государств по поддержке инвестиций, реализация потенциала восстановления активности в сфере услуг, а также наращивание производства нефти. В России прогнозируем рост ВВП на 2,8% в 2022 году, в Казахстане — на 4,2%. Высокие мировые цены на энергоресурсы и государственные программы развития поддержат экономическую активность в крупнейших экономиках региона. Сильные показатели роста ВВП в 2022 году прогнозируются в Армении и Кыргызстане — 4,8 и 4,5% соответственно. Экономики этих стран завершат восстановление к допандемическим уровням. В Таджикистане ожидается выход к устойчивым темпам экономического роста — около 6–7% в год. В Беларуси в базовом сценарии ожидаем рост ВВП на 0,7% в 2022 году».

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