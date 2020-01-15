ЕАБР предоставил "Беларуськалию" 5-летний кредит на $400 млн

Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение о выделении ОАО "Беларуськалий" 5-летнего кредита на $400 млн, сообщил журналистам во вторник в Минске председатель правления банка Андрей Бельянинов перед подписанием кредитного соглашения с предприятием.

"Для "Беларуськалия" сумма кредита составляет $400 млн, кредит выделяется на 5 лет. Средства предоставляются без гарантий (правительства Беларуси - ИФ), это взаимное доверие", - сказал Бельянинов.

По его словам, предприятие направит часть средств кредита на техперевооружение, часть – на пополнение оборотного капитала.

Глава банка отметил, что ЕАБР планирует участие в реализации ряда крупных инфраструкутрных проектов на территории Беларуси, и в связи с этим страновой портфель банка к концу года составит около $1 млрд.

Генеральный директор "Беларуськалия" Иван Головатый в свою очередь уточнил, что "$400 млн – это сумма с учетом ранее выделенных (в мае 2019 года – ИФ) $100 млн".

Он также сообщил, что часть средств кредита ЕАБР в объеме $150 млн будет направлена на завершение строительства Петриковского ГОКа. Также средства кредита будут использованы на реализацию инвестпроекта по строительству Дарасинского рудника и техперевооружение существующих рудников.

Как сообщалось, в мае 2019 года ЕАБР выделил $100 млн для финансирования оборотного капитала и инвестиционной программы ОАО "Беларуськалий".

В настоящее время ОАО "Беларуськалий" реализует самый масштабный в своей истории проект по строительству Петриковского горно-обогатительного комбината.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Белоруссии, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания" в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.

В настоящее время "Беларуськалий" функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей (Минская область) и включает в себя четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения.