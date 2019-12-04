ЕАБР и РЭЦ поддержат поставку в Казахстан российских модулей для солнечной электростанции

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с «Росэксимбанком» в рамках XIV ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» 29 ноября официально анонсировали заключение индивидуального кредитного соглашения по поддержке поставок российских высокотехнологичных фотоэлектрических модулей по экспортному контракту, заключенному между ГК «Хевел» (Россия) и ТОО «KB Enterprises» (Казахстан).

Финансируемый экспортный контракт является частью проекта строительства «под ключ» солнечной электростанции на территории Акмолинской области Казахстана. Кредитное соглашение будет застраховано в АО «ЭКСАР».