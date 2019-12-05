ЕАБР и АО «КОРЭМ» намерены сотрудничать в реализации проектов в сфере энергетики

Евразийский банк развития (ЕАБР) и АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (АО «КОРЭМ») подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на реализацию проектов в сфере энергетики.

Церемония подписания состоялась 29 ноября 2019 года в Москве в ходе проведения ЕАБР ХIV Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция». Подписи под документом поставили заместитель председателя Правления ЕАБР Амангельды Исенов и председатель Правления АО «КОРЭМ» Ильяс Бакытжан.

В целях исполнения Меморандума взаимодействие сторон будет осуществляться в области реализации отдельных инвестиционных проектов, а также в области обмена опытом и знаниями в соответствующих сферах деятельности посредством участия их представителей в семинарах, конференциях, бизнес-форумах и других мероприятиях.

В рамках Меморандума ЕАБР рассматривает возможность финансирования проектов, предложенных АО «КОРЭМ», с учетом действующих в ЕАБР процедур.