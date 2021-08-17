Е. Тугжанов на заседании МВК: Принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране

Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории РК.

Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Е. Киясова, вице-премьер отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных – 47%.

Тем не менее, Е. Тугжанов отметил, что в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией населения: в гг. Нур-Султан и Шымкент, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода.

В этой связи заместитель Премьер-Министра поручил принять меры по исправлению выявленных недостатков.

Кроме того, государственным органам поручено: