Е. Тугжанов на заседании МВК: Принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране
Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории РК.
Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории РК.
Заслушав доклад главного государственного санитарного врача Е. Киясова, вице-премьер отметил, что принимаемые меры способствуют стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Занятость инфекционных коек составляет 55%, реанимационных – 47%.
Тем не менее, Е. Тугжанов отметил, что в ряде регионов ведется недостаточно активная работа по охвату вакцинацией населения: в гг. Нур-Султан и Шымкент, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.
Также было отмечено, что в Акмолинской, Мангистауской, Атырауской и Костанайской областях не организована вакцинация населения путем подворового обхода.
В этой связи заместитель Премьер-Министра поручил принять меры по исправлению выявленных недостатков.
Кроме того, государственным органам поручено:
- разработать План оперативных действий по противодействию COVID-19 на 2021-2022 годы.
- утвердить алгоритм действий мониторинговых групп по выявлению невакцинированных работников в сфере услуг.