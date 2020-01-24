Е. Досаев доложил о состоянии финсектора по итогам 2019 года

На расширенном заседании Правительства с участием Главы государства Председатель Национального Банка РК Е. Досаев доложил о принятых в 2019 году мерах по обеспечению стабильности цен, а также по развитию финансовой системы и регулированию финансовых организаций.

Как отметил Е. Досаев, по итогам 2019 года инфляция составила 5,4%, что соответствует целевому коридору 4-6%.

Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, подорожавшие на 9,6% преимущественно за счет хлебобулочных изделий и круп на 16,1%, а также мяса и мясопродуктов на 13,2%. Рост цен на непродовольственные товары и на платные услуги был умеренным.

Базовая ставка, как основной инструмент денежно-кредитной политики, сохранялась преимущественно на уровне 9,25% с коридором +/- 1 п.п. на фоне сохранения влияния проинфляционных факторов, связанных с расширением потребительского и инвестиционного спроса.

«Повышенное внимание в 2019 году со стороны общества придавалось проводимой валютной политике и курсу национальной валюты. При этом, на протяжении прошлого года он находился в достаточно узком диапазоне шириной 4,5% в пределах 373-390 тенге за доллар США по сравнению с коридором в 21% в 2018 году», — сказал Е. Досаев.

За 2019 год тенге укрепился на 0,4% до 382,6 тенге за доллар США на конец года, тогда как в 2018 году он ослаб на 15,6%.

Несмотря на нестабильность ситуации на внешних рынках и снижение среднегодовой цены на нефть с $71,7 за баррель в 2018 году до $64,2 за баррель в 2019 году, валовые международные резервы в прошлом году увеличились на 2,3% и составили $91 млрд, в том числе золотовалютные резервы — $29 млрд, активы Нацфонда — $61,9 млрд.

Депозиты в национальной валюте увеличились на 13,1%, в иностранной валюте снизились на 8,7%. Долларизация депозитов снизилась до 43,1% в декабре 2019 г. по сравнению с 48,4% в декабре 2018 года.

«Среди тенденций кредитования прошлого года отмечу опережающий рост портфеля долгосрочных кредитов на 6,5% или 718 млрд тенге. В целом, кредиты в экономике на конец 2019 года составили 13,9 трлн тенге, увеличившись за год на 5,9%. Продолжает повышаться их ценовая доступность – ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 12% в среднем за 2019 год», — проинформировал Е. Досаев.

При этом отмечено, что основной рост кредитного портфеля в прошлом году был связан с расширением потребительского кредитования, которое увеличилось на 26,9%. В связи с тем, что такой рост может привести к реализации системного риска, в 2019 году был принят комплекс мер регуляторного характера в отношении беззалоговых потребительских займов. Так, повышены требования к капиталу банков второго уровня, введены запреты на начисление штрафов и комиссий при просрочке по займу свыше 90 дней, запрет на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. Все эти меры позволят сделать развитие кредитного рынка более сбалансированным.

Также Нацбанк совместно с ведущим международным консультантом «Oliver Wyman» и аудиторскими компаниями «Big 4» в 2019 году впервые провел независимую оценку качества активов БВУ на системном уровне. Оценка проводилась в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка и затронула 14 крупнейших институтов, на долю которых приходится 87% активов и 90% ссудного портфеля.

В конце декабря 2019 года был завершен первый этап оценки, получены результаты на консолидированном уровне. В настоящее время ведутся работы с банками второго уровня в рамках второго этапа, предполагающего подготовку индивидуальных планов корректирующих мер.

После проведенной реорганизации, в рамках обеспечения финансовой стабильности в 2020 году основные усилия будут направлены на реализацию таких задач, как проведение эффективной денежно-кредитной и валютной политик, формирование условий для создания современной платежной инфраструктуры и ряд других задач.

Как подчеркнул председатель Нацбанка, до конца I квартала т.г. будет завершена разработка проекта Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года.

Также Нацбанк ставит задачу на 2020 год по снижению инфляции до уровня ближе к нижней границе целевого коридора 4-6%.

В области валютной политики Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса. В 2020 году Нацбанк на регулярной основе будет публиковать объемы выделенных трансфертов и проведенных конвертаций активов из Национального фонда на валютном рынке.

Будет усилена работа по реализации программ «экономики простых вещей» и «7-20-25», инициированных Елбасы. Как отметил Е. Досаев, Нацбанк, со своей стороны, продолжит предоставление поддержки в необходимом объеме.

Кроме того, Е. Досаев подчеркнул, что продолжение получит активное взаимодействие с Министерством финансов по качественному развитию рынка государственных ценных бумаг, повышению его ликвидности, включению казахстанских государственных ценных бумаг в международные индексы развивающихся стран, что повысит спрос на них со стороны внешних инвесторов. Нацбанк обеспечит выпуск краткосрочных нот сроком до 1 года, а Министерство финансов – предложение средне- и долгосрочных облигаций. Это позволит сформировать объективную кривую доходности, которая служит ориентиром по процентным ставкам.

Для улучшения условий по привлечению инвестиционного капитала Нацбанк совместно с Агентством по финрегулированию активизирует работу по развитию рынка производных финансовых инструментов.

В рамках мандата по обеспечению финансовой стабильности Нацбанк продолжит мониторинг и выявление системных рисков, совершенствование методики оценки рисков банковского сектора и стресс-тестирования. При выявлении уязвимостей соответствующие меры по их устранению будут коллегиально разрабатываться в рамках Совета по финансовой стабильности.

Важной задачей остается дальнейшее снижение размеров теневой экономики. Результаты последних лет показывают значительный рост безналичных платежей. Только в 2019 году объем безналичных платежей населения увеличился в более чем 2 раза. Ежедневно населением совершается свыше 4 млн безналичных транзакций на сумму 37 млрд тенге. Однако, соответствующего фискального эффекта для бюджета от такого роста пока не наблюдается.