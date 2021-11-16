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Вчера, в 7:01

Джо Байден и Си Цзиньпин вели переговоры в течение 3,5 часа

Джо Байден и Си Цзиньпин вели переговоры в течение 3,5 часа

Виртуальные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена завершились, они продолжались 3,5 часа с 15-минутным перерывом.

Виртуальные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена завершились, они продолжались 3,5 часа с 15-минутным перерывом, сообщили китайские СМИ.

Встреча началась в 08:46 по времени Пекина (03:46 по Москве) и завершилась в 12:24 (07:26). Китайский МИД назвал переговоры "продуктивными и конструктивными", и добавил, что они способствовали укреплению взаимопонимания, передает ВВС.

В начале встречи председатель КНР призвал руководство США к развитию двусторонних отношений на основании взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Он высказал мнение, что "здоровые и стабильные китайско-американские отношения" необходимы для поддержания мирной и стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы, включая изменение климата и эпидемию COVID-19.

Байден со своей стороны заявил, что они должны обеспечить, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в открытый конфликт.

Прошедшие переговоры двух лидеров были самыми обстоятельными с момента инаугурации Байдена в январе 2021 года.

Фото: Reuters

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