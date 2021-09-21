Джастин Трюдо победил на выборах на пост Премьер-министра Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сохранил за собой пост по итогам досрочных выборов в понедельник - основной соперник, лидер Консервативной партии Эрин О'Тул, признал свое поражение. Однако Либеральной партии Трюдо не удалось завоевать большинство мест в парламенте.

Сорокадевятилетний Трюдо находится во главе правительства Канады с 2015 года. Два года назад на выборах либералы потеряли большинство в парламенте и сформировали правительство меньшинства. В разгар пандемии Трюдо предпринял рискованный шаг, объявив досрочные выборы с целью получить больше мест в парламенте - однако похоже, что этим он вызвал гнев у части избирателей.

Канадские телеканалы CBC и CTV прогнозируют, что партия Трюдо снова получит меньшинство мест в Палате общин, а это означает, что ему понадобится поддержка другой партии для формирования кабинета.

"Это день сурка, - сказал профессор политологии Университета Британской Колумбии Геральд Байер. - Положение (правительства) осталось шатким после этих выборов".

В канадской Палате общин 338 мест, и партии необходимо набрать 170, чтобы получить большинство.

По данным избирательной комиссии Канады, либералы лидируют в 156 избирательных округах, что на один больше, чем до выборов. Консерваторы согласно текущим данным подсчета получают 122 места.

Фото: imbd.com