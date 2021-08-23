Две крупнейшие меткомпании КНР объединятся в 3-го по величине сталепроизводителя в мире

Две крупнейшие металлургические компании Китая Ansteel и Ben Gang Group подписали соглашение о слиянии и реорганизации.

Объединенная компания станет третьим по величине производителем стали в мире, сообщает агентство "Синьхуа".

В соответствии с соглашением, Комитет по контролю и управлению государственным имуществом провинции Ляонин, который владеет Ben Gang, безвозмездно передаст Ansteel 51-процентный пакет акций компании. В результате Ben Gang станет дочерним предприятием Ansteel.

После завершения слияния производственная мощность Ansteel составит 63 млн тонн нерафинированной стали в год. По этому показателю она выйдет на третье место в мире после китайской Baowu Steel Group и ArcelorMittal.

Объединение компаний будет содействовать консолидации сталелитейной промышленности Китая, способствовать высококачественному развитию этого сектора и приведет к созданию производителя стали мирового уровня, отмечается в пресс-релизе Ansteel.

К 2025 году Ansteel планирует увеличить годовой объем производства до 70 млн тонн стали.

Ben Gang была создана в 1905 году, Ansteel - в 1916 году. Обе компании расположены в провинции Ляонин.

Фото: nasdaq.com