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Вчера, в 16:59

Два массовых мероприятия в Нур-Султане отменил Токаев из-за коронавируса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2 марта 2020 года за пределами Китая уже выявлено более 7 тыс. инфицированных. Крупные вспышки нового коронавируса произошли в Южной Корее (заразились 4212 человек), Италии (1694) и Иране (978).

Всего от осложнений, вызванных этим вирусом, скончались 3044 человека, в том числе 2912 в материковом Китае.

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