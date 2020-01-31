Дуров назвал причиной взлома смартфона Джеффа Безоса уязвимость в WhatsApp

Причиной взлома смартфона основателя и основного владельца Amazon Джеффа Безоса и утечки его персональных данных стали не проблемы с устройствами Apple на iOS, а уязвимости мессенджера WhatsApp. Об этом написал основатель Telegram Павел Дуров в сервисе Telegra.ph и опубликовал ссылку на публикацию в своем телеграм-канале.

«Я не совсем фанат Apple. Устройства с iOS имеют множество проблем, связанных с конфиденциальностью. Но это была не одна из них», – написал Дуров. Он добавил, что проблема была не специфичной для iOS, а специфичной для WhatsApp. Технология сквозного шифрования сама по себе не гарантирует полную конфиденциальность, считает он. «Учитывая серьезность ситуации, можно было бы ожидать, что Facebook/WhatsApp извинится и пообещает не создавать уязвимости в своих приложениях в будущем», – сказал основатель Telegram.

20 января Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов из-за проблем с безопасностью. По его словам, в WhatsApp была найдена новая уязвимость, которая позволяла хакерам удаленно получить доступ к данным на смартфоне пользователя, отправив ему в мессенджере видео. Представитель Facebook, которой принадлежит WhatsApp, заявлял, что они не нашли доказательств использования этой уязвимости злоумышленниками.

Согласно отчету, предоставленному в ООН 21 января, в мае 2018 г. была совершена хакерская атака на телефон основного владельца Amazon и The Washington Post Джеффа Безоса. В ходе переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Безос получил в WhatsApp зараженный вирусом видеофайл, отправленный с личного аккаунта ибн Салмана. В течение нескольких часов после переписки злоумышленники выгрузили значительное количество информации с телефона Безоса. После того как сведения из отчета появились в прессе, посольство Саудовской Аравии в США заявило в Twitter о непричастности страны к случившемуся.

Безос – один из богатейших людей планеты, на 30 января его состояние оценивалось в $129 млрд. Он владеет газетой The Washington Post, в которой работал оппозиционный властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкоджи. Хашкоджи был убит в октябре 2018 г. в здании консульства Саудовской Аравии в США. Эксперты ООН считают, что взлом телефона был частью кампании против Безоса, вызванной критическим освещением событий в этой стране.