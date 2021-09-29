Доля пожилых людей в Казахстане выросла до 11%

В Казахстане наблюдается старение населения. Если в 2010 году доля граждан пенсионного возраста составляла 9,9%, то уже в 2020-м — 11%, сообщает сегодня, 29 сентября, ИА «Sputnik Казахстан» со ссылкой на рейтинговое агентство ranking.kz.

Доля казахстанцев трудоспособного возраста, наоборот, заметно снизилась: с 64% в 2010 году до 58,3% в 2020 году.

Вместе с тем растет и демографическая нагрузка на одного трудоспособного человека. На 1 000 человек трудоспособного возраста в стране приходится 692 лица моложе и старше трудоспособного возраста (годом ранее — 687, а десять лет назад — 555 человек).

В 2021 году численность населения Казахстана перевалила за 19 миллионов. В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни с рождения составила 71,37 года. При этом десять лет назад она составляла 68,45 года, а в 2000 году — 65,5 года. Продолжительность жизни после выхода на пенсию у мужчин составляет 80 лет, а у женщин — 82 года.

Отмечается, что наблюдаются глобальные тренды по переходу от пенсионной системы распределительного типа к системе накопительного типа. Их соотношение в 2019 году составило 53% (накопительный тип) на 47% (распределительный). В 2008 году на накопительную систему приходилось всего 40%.

Фото: inform.kz