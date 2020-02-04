Доля электронных услуг в ЕНПФ составила 80%

Единый накопительный пенсионный фонд продолжает активное внедрение электронных услуг, и по итогам прошлого года наблюдается существенный рост по всем показателям. В частности, с помощью цифровых технологий было выполнено более 80% или 13,6 миллионов услуг для вкладчиков ЕНПФ. По сравнению с показателями 2018 года рост составил 36%.

Подобные результаты сложились из нескольких факторов. Один из них - обновление в ушедшем году мобильного приложения. Напомним, что к уже имеющимся услугам, в которые входило получение выписки с индивидуального пенсионного счёта, просмотр текущих показателей по пенсионным активам, реквизитов договоров, а также адресов и контактов всех филиалов и центров обслуживания АО «ЕНПФ», добавились новые возможности: прогнозный пенсионный калькулятор, онлайн-бот, который ответит на самые часто задаваемые вопросы, возможность направить обращение и многое другое. Также в приложение были добавлены Push-уведомления - короткие всплывающие сообщения, которые своевременно напоминают пользователям приложения о поступлении обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Не менее востребованы у вкладчиков сервисы, установленные в популярных мессенджерах. В частности, мессенджер Telegram позволяет получить мини-выписку, восстановить пароль от личного кабинета, ознакомиться с актуальными новостями и текущими показателями ЕНПФ, а также найти ближайшее отделение фонда. В общей сложности ЕНПФ с помощью приложения и сайта предоставляет следующие виды электронных услуг:

заключение договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (в свою пользу); внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты, в т.ч. способ информирования; просмотр выписки с индивидуального пенсионного счета (ИПС); получение выписки с ИПС на электронный адрес; получение справки о наличии ИПС; получение заявления об открытии ИПС/договора о пенсионном обеспечении в новой редакции («дубликат»); подача заявления о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности 1 или 2 группы бессрочно; отслеживание статуса заявления на выплату и (или) переезд.

Отметим, что самым популярным запросом у вкладчиков является получение выписки с индивидуального пенсионного счета: в электронном виде в 2019 году она была запрошена около 13,5 миллионов раз. Кроме того, посредством цифровых технологий было принято более 62,3 тысяч заявлений на изменение реквизитов, оформлено более 31,5 тысяч раз соглашений по определению/ изменению способа информирования, принято 5 тысяч заявлений на открытие ИПС. По иным услугам в электронном формате также наблюдается существенный рост. Таким образом, ЕНПФ по праву может называться высокотехнологичной и доступной для каждого вкладчика организацией.