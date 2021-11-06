Доля бедных граждан в Киргизии выросла до 31%

Доля граждан Киргизии, чьи доходы находятся ниже уровня бедности, после начала пандемии коронавируса увеличились с 20% до 31%, а оборот отрасли туризма в стране сократился на 80% за тот же период. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев, передает в пятницу местное издание "Вести" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эпидемия коронавирусной инфекции привела к падению ВВП в Киргизии на 8,6% в 2020 году. Отрасли с высокой трудоемкостью пострадали относительно еще сильнее, рассказал Амангельдиев, выступая на встрече министров по торговле развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая прошла в рамках предстоящей 12-й министерской конференции ВТО.

По словам министра экономики, из-за пандемии в Киргизии серьезно пострадали торговля, транспортный и строительный секторы. Инфляция выросла с 3% в 2019 году до 10% в 2020 году. Из-за сокращения производства, увеличения бюджетного дефицита и обесценивания национальной валюты государственный долг увеличился на 16% к ВВП и составил 68% ВВП в 2020 году. Уровень бедности в Киргизии повысился из-за снижения доходов и роста безработицы, добавил министр.

По официальным данным, с начала пандемии в Киргизии выявлено 181,7 тыс. инфицированных коронавирусом, 176,2 тыс. из них выздоровели, 2 681 человек скончался. Весной в стране, в которой проживают 6,5 млн человек, началась массовая вакцинация населения. Для этого используются российский "Спутник V", вакцина британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"), казахстанский препарат "Казвак" и китайский от компании Sinopharm ("Синофарм"). По последним данным, первой дозой в Киргизии привиты более 1,02 млн человек, двумя дозами - около 775,5 тыс. жителей.