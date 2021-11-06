  1. Главная
  2. Новости
Сегодня, в 5:22

Доля бедных граждан в Киргизии выросла до 31%

Доля бедных граждан в Киргизии выросла до 31%

Доля граждан Киргизии, чьи доходы находятся ниже уровня бедности, после начала пандемии коронавируса увеличились с 20% до 31%.

Доля граждан Киргизии, чьи доходы находятся ниже уровня бедности, после начала пандемии коронавируса увеличились с 20% до 31%, а оборот отрасли туризма в стране сократился на 80% за тот же период. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев, передает в пятницу местное издание "Вести" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эпидемия коронавирусной инфекции привела к падению ВВП в Киргизии на 8,6% в 2020 году. Отрасли с высокой трудоемкостью пострадали относительно еще сильнее, рассказал Амангельдиев, выступая на встрече министров по торговле развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая прошла в рамках предстоящей 12-й министерской конференции ВТО.

По словам министра экономики, из-за пандемии в Киргизии серьезно пострадали торговля, транспортный и строительный секторы. Инфляция выросла с 3% в 2019 году до 10% в 2020 году. Из-за сокращения производства, увеличения бюджетного дефицита и обесценивания национальной валюты государственный долг увеличился на 16% к ВВП и составил 68% ВВП в 2020 году. Уровень бедности в Киргизии повысился из-за снижения доходов и роста безработицы, добавил министр.

По официальным данным, с начала пандемии в Киргизии выявлено 181,7 тыс. инфицированных коронавирусом, 176,2 тыс. из них выздоровели, 2 681 человек скончался. Весной в стране, в которой проживают 6,5 млн человек, началась массовая вакцинация населения. Для этого используются российский "Спутник V", вакцина британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"), казахстанский препарат "Казвак" и китайский от компании Sinopharm ("Синофарм"). По последним данным, первой дозой в Киргизии привиты более 1,02 млн человек, двумя дозами - около 775,5 тыс. жителей.

Поделиться
Мировые новостиКиргизия
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В четверг, в 10:20Обзор: автокредиты в Казахстане на ноябрь 2021 года
В четверг, в 6:38Плюсы и минусы оформления займов в микрофинансовых организациях
В среду, в 4:31В чем заключается суть реструктуризации долга. Виды реструктуризации.
В понедельник, в 3:53Как вести свой бюджет, чтобы при этом не сорваться.
Новостная лента
Все новости