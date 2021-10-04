Доллар начал торги на KASE возле отметки 426 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 октября 2021 года на 11:00 составил 425,72 тенге. По сравнению с данными на утро 1 октября (425,83 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,11 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:20 составил 426,5 тенге, Алматы – 427,5 тенге.

Официальный (рыночный) курс Нацбанка на 4 октября составляет 425,94 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.