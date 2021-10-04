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04.10.2021

Доллар начал торги на KASE возле отметки 426 тенге

Доллар начал торги на KASE возле отметки 426 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 октября 2021 года на 11:00 составил 425,72 тенге.

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 октября 2021 года на 11:00 составил 425,72 тенге. По сравнению с данными на утро 1 октября (425,83  тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,11 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.  

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:20 составил 426,5 тенге, Алматы – 427,5 тенге. 

Официальный (рыночный) курс Нацбанка на 4 октября составляет 425,94 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже. 

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