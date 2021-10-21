  1. Главная
  2. Новости
Вчера, в 2:40

Доходы Tesla в III квартале выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Доходы Tesla в III квартале выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Доходы компании Tesla в третьем квартале выросли на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные финансовой отчетности.

Согласно опубликованной информации, за прошедшие три месяца доходы компании составили $13,75 млрд, в то же время за аналогичный период прошлого года этот показатель составил $8,77 млрд. Операционная прибыль составила 14,6% против 9,2% в 2021 году.

Компания немного не дотянула до уровня доходов $13,9 млрд, которого от нее ожидали эксперты, при этом Tesla превзошла ожидания специалистов по размерам дивидендов с акции, которые теперь составляет $1,86 против 0,76 в прошлом году. "Акции движутся скачкообразно, как и ожидалось, однако они достигли хорошего прогресса в плане доходности", - приводит агентство мнение Джина Мюнстера из компании Loup Ventures.

Наибольший объем продаж из четырех моделей автомашин в настоящее время компании приносят компактный внедорожник Model Y и четырехместный седан Model 3. За три месяца Tesla собрала почти 229 тыс. таких электромобилей.

Компания Tesla была основана бизнесменом Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Фото: motor.ru

Поделиться
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В среду, в 9:20Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
В среду, в 6:17Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Во вторник, в 10:42Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
15.10.2021Что нужно знать перед тем, как оформить микрокредит
Новостная лента
Все новости