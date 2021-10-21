Доходы Tesla в III квартале выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Согласно опубликованной информации, за прошедшие три месяца доходы компании составили $13,75 млрд, в то же время за аналогичный период прошлого года этот показатель составил $8,77 млрд. Операционная прибыль составила 14,6% против 9,2% в 2021 году.

Компания немного не дотянула до уровня доходов $13,9 млрд, которого от нее ожидали эксперты, при этом Tesla превзошла ожидания специалистов по размерам дивидендов с акции, которые теперь составляет $1,86 против 0,76 в прошлом году. "Акции движутся скачкообразно, как и ожидалось, однако они достигли хорошего прогресса в плане доходности", - приводит агентство мнение Джина Мюнстера из компании Loup Ventures.

Наибольший объем продаж из четырех моделей автомашин в настоящее время компании приносят компактный внедорожник Model Y и четырехместный седан Model 3. За три месяца Tesla собрала почти 229 тыс. таких электромобилей.

Компания Tesla была основана бизнесменом Илоном Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Фото: motor.ru