Доходы государственного бюджета перевыполнены на 101,3% — А. Смаилов

В бюджет государства за 11 месяцев 2019 года поступило свыше 8 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина доложил Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов Алихан Смаилов.

«По итогам 11 месяцев 2019 года в государственный бюджет собрано доходов на сумму 8 трлн 514 млрд тг. Доходы государственного бюджета перевыполнены на 101,3%, республиканского — 100,3% и местных бюджетов — 104,1%. Чистые доходы республиканского бюджета составили 6 трлн. 219 млрд тг», — сообщил А. Смаилов.

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года за 11 месяцев текущего года доходы государственного бюджета увеличились на 115% или 1 трлн 129 млрд тг, республиканского — 118% или 965 млрд тг и местных бюджетов — 107,7% или 165 млрд тг.

Темп роста доходов в основном обеспечен за счет следующих налогов: налог на добавленную стоимость на товары внутреннего производства, корпоративный подоходный налог и налоги на международную торговлю и внешние операции.

На рост налоговых поступлений наряду с улучшением налогово-таможенного администрирования повлияло также увеличение производства товаров и услуг в январе-октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в следующих секторах экономики: строительство — 112,7%, торговля — 107,5%, транспорт — 105,6%, связь — 104,5%, промышленность — 103,5%.

Доходы местных бюджетов перевыполнены почти во всех регионах, кроме г. Нур-Султан и Мангистауской области.

Вместе с тем, согласно данным Министерства финансов, расходы государственного бюджета исполнены на 98,3%, республиканского — 99,4% и местных бюджетов — 97,4%.

В отчетном периоде из государственного бюджета произведены расходы на сумму 12 трлн 352 млрд тг. Расходы республиканского бюджета освоены на 10 трлн 594 млрд тг. Не исполнено 69 млрд тг. Из них экономия — 19 млрд тг. Не освоено — 50 млрд тг.

«В отчетном периоде местным бюджетам выделены целевые трансферты на сумму 1 трлн 521 млрд тг. Они освоены на 1 трлн 455 млрд тг или 95,6%. Не исполнено 66 млрд тг. Из них экономия — 12 млрд тг. Не освоено 54 млрд тг. Это на 26 млрд тг больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Данные средства не освоены в связи с отставанием от графика работ, оказания услуг и поставкой товаров, не заключением договоров, длительным проведением конкурсных процедур», — проинформировал А. Смаилов.

По состоянию на 1 декабря т. г., средства, выделенные на мероприятия по государственной программе «Нұрлы жол», освоены на 477 млрд тг. Это составляет 98,2% от плана по платежам отчетного периода и 86,6% от годового плана. Регионам выделены целевые трансферты и кредиты в сумме 163 млрд тг. Освоено 159 млрд тг или 97,1% от выделенных средств.

За 11 месяцев 3 311 аудиторскими мероприятиями охвачено 783 млрд тг бюджетных средств. В результате установлены финансовые нарушения на сумму 212 млрд тг. Устранены нарушения на сумму 192 млрд тг путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.