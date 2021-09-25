Доходы 500 крупнейших компаний Китая по рейтингу 2021 года достигли $13,9 трлн

Конфедерация предприятий Китая в субботу опубликовала список 500 наиболее крупных предприятий страны в текущем году. Согласно распространенному заявлению организации, их доходы от основной деятельности в совокупности составили 89,83 трлн юаней ($13,9 трлн), увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 4,43%, пишет ТАСС.

Как следует из распространенного заявления, рейтинг компаний возглавила Государственная электросетевая корпорация КНР с выручкой 2,667 трлн юаней ($412,94 млрд), на втором месте - Китайская национальная нефтегазовая корпорация (СNPC) с 1,959 трлн юаней ($303,3 млрд), затем с небольшим отставанием следует нефтехимический гигант Sinopec - 1,957 трлн юаней ($303,05 млрд).

По данным конфедерации, подобный рост наблюдается на фоне снижения доходов у 500 крупнейших компаний мира (на 4,81%). По мнению заместителя главы организации Чжу Хунжэня, новые возможности для роста компаний Китая появились в связи с "акцентом на инновации".

Согласно рейтингу, совокупная прибыль 500 крупнейших предприятий КНР превысила 6 трлн юаней ($ 928 млрд), увеличившись на 7,75%.

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