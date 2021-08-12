Доход Coinbase за второй квартал вырос до $2,2 млрд

Доход одной из крупнейших криптовалютных площадок - Coinbase за второй квартал вырос до $2,2 млрд.

На бирже регулярно совершают операции около 8,8 млн трейдеров, а всего пользователей на сайте 68 млн.

Больше всего биржа заработала на розничных трейдерах - $1,8 млрд, это на 25% больше, чем в первом квартале года.

Только за последние пару месяцев компания заключила несколько крупных партнерств: NC Bank, SpaceX, Tesla, Third Point. Так что, скорее всего, мы увидим еще больший рост.