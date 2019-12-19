До конца 2020 года все школы должны быть обеспечены охраной, видеонаблюдением и подвозом — А. Аймагамбетов

Сегодня на пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о новых приоритетах Государственной программы развития образования и науки РК.

Как подчеркнул А. Аймагамбетов, сфера образования находится на особом контроле Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева и Главы государства К. Токаева.

В рамках реализации Государственной программы развития образования и науки РК на 2016-2019 годы были решены многие вопросы и проблемы образования, в том числе переход на обновленное содержание, реализация проекта «Бесплатное ТиПО для всех», предоставление академической свободы вузам, 95% охват детей детскими садами.

По словам министра, эти вопросы остались в основе новой Госпрограммы, но при этом она учитывает современные реалии.

«Конечно, жизнь не стоит на месте. Какие-то вопросы уже решены. На их месте появляются новые проблемы. Поэтому в новой Программе мы предусмотрели пути решения новых проблем», — сказал А. Аймагамбетов.

В текущем году Казахстан принял участие в пяти международных исследованиях по образованию. Результаты таких исследований, как PISA, PIAAC, TIMSS, были подробно рассмотрены и обсуждены. Все недочеты и слабые стороны были учтены в новой Программе. Также в Проекте программы учтены поручения Елбасы и Главы государства, озвученные на августовской конференции, в предвыборной программе и Послании народу.

Одним из новшеств Госпрограммы является возможность выделения госзаказа на дополнительные кружки в школах.

«В Государственной программе мы закладываем основание для того, чтобы мы могли выделять государственный заказ на охват дополнительным образованием. Для чего это нужно? Когда мы начали внедрять механизм государственного заказа в дошкольном образовании, это в течение трех лет позволило нам очень быстро увеличить охват дошкольным образованием. Поэтому в данном случае мы считаем, что дополнительное образование и подушевой заказ допобразования позволит нам очень быстро охватить детей допобразованием», — пояснил министр.

Особое внимание в новой Программе развития образования и науки уделено обеспечению безопасности детей.

«Для нас самое главное — безопасность детей. Поэтому принимаются нормы для того, чтобы усилить ответственность родителей и школы, и создать необходимые условия для наших детей», — сказал он.

Так, запланировано охватить 100% школ видеонаблюдением. При этом к установке системы видеонаблюдения будет применяться комплексный подход. Во-первых, устанавливать видеонаблюдение собираются в тех местах, где она действительно необходима. Во-вторых, будут учитываться требования по количеству дней записи. В-третьих, учитываются требования по разрешению на видеозапись. В-четвертых, важно, чтобы сигнал с этих камер уходил в Центр оперативного реагирования, где специалисты будут наблюдать за происходящим.