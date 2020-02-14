До конца 2020 года более 1000 казахстанских сел обеспечат скоростным мобильным интернетом

Соответствующий меморандум был подписан между казахстанскими операторами мобильной связи в рамках встречи с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскаром Жумагалиевым.

Сегодня операторы сотовой связи АО «Кселл» и ТОО «Мобайл телеком-сервис», входящие в группу компаний АО «Қазақтелеком», и ТОО «Кар-Тел» договорились о совместном строительстве сети и использовании частот для обеспечения мобильной связью всех сел страны с населением более 250 человек до конца 2020 года. Проект реализуется по поручению Елбасы, в рамках предвыборной программы Главы государства и государственной программы «Цифровой Казахстан».

Как отметил министр цифрового развития РК Аскар Жумагалиев, утвержден план-график, согласно которому сельские населенные пункты будут обеспечиваться высокоскоростным мобильным интернетом.

«Я рад, что наши встречи и обсуждения привели к такому результату. План график проработан с акиматами и утвержден, в него вошли более 1000 сел, где проживает 250 человек и более. Проект очень значимый для страны. Жители этих сел получат, по сути, не только скоростной мобильный интернет, но также возможность пользоваться электронными услугами, дистанционным обучением и т.д. Я очень рад, что операторы связи решили объединить усилия для реализации этого проекта», - сказал Аскар Жумагалиев.

Председатель Правления АО «Қазақтелеком» Куанышбек Есекеев сообщил, что реализовывать данный проект операторы мобильной связи намерены за счет собственных средств.

«Это, действительно, очень амбициозный инфраструктурный проект, который будет реализовываться за счет самих сотовых операторов. Группа компаний АО «Қазақтелеком» возьмет на себя 65% всех расходов на строительство мобильных сетей», - рассказал Куанышбек Есекеев.

Председатель Правления и главный исполнительный директор АО «Кселл» Каспарс Кукелис также обратил внимание на социальную важность проекта.

«Несмотря на то, что проект по покрытию сельских населенных пунктов является достаточно инвестиционно-ёмким, это большой социальный проект, который будет способствовать повышению общего уровня жизни. Совместное строительство сети и использование частот не только поможет снизить затраты операторам, но, главное, создаст синергию, необходимую для того, чтобы обеспечить покрытие сел в короткие сроки», - поделился Каспарс Кукелис.

«Altel был первым оператором сотовой связи в стране, и всегда шёл в авангарде развития и предоставления доступа к мобильному интернету. Реализация данного проекта совместно с коллегами по рынку позволит устранить цифровое неравенство между городом и селом, и станет драйвером развития экономики в целом в нашей стране», - отметил Роман Володин, генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

По словам главного исполнительного директора «Beeline Казахстан» Евгения Настрадина, проект по предоставлению широкополосного доступав сёла на 100% соответствует планам компании и станет вкладом в цифровизацию страны.

«Beeline – лидер рынка по количеству абонентов. И мы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших клиентов имели доступ к высокоскоростному интернету. Уверен, что достигнутое соглашение позволит решить эту задачу в кратчайшие сроки», - сказал Евгений Настрадин.

Отметим, что проект реализуется в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в целях развития телекоммуникационной инфраструктуры. По итогам реализации этого проекта, до конца 2020 года широкополосным доступом к сети Интернет будет охвачено 93,5% жителей сел.