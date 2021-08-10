Для проекта Apple Car компания ищет партнеров в Южной Корее

В рамках усилий по разработке собственного электрокара компания Apple вступила в переговоры с корейскими производителями комплектующих для электромобилей, пишет Appleinsider.

Подобно основному направлению своей деятельности — производству смартфонов, Apple предпочитает поиск деловых партнеров для cоздания электромобиля под собственным брендом - Apple Car. По сообщениям источников из The Korea Times, Apple ведет переговоры с такими компаниями, как LG, SK и Hanwha, но переговоры пока находятся на начальной стадии.

SK Innovation является дочерней компанией SK Group, специализирующейся на производстве батарей для электромобилей. LG Electronics и производитель автозапчастей Magna International создали совместное предприятие под названием LG Magna e-Powertrain.

Apple стремится выпускать не литий-ионную батарею, а литий-фосфатную, потому что эта технология менее склонна к перегреву и дает преимущества в плане безопасности. Но в настоящее время корейские производители аккумуляторов таких типов батарей не производят, так что возможно, что Apple выберет китайского производителя.

На фоне разногласий между США и Китаем LG Energy Solution и SK Innovation уже создали или находятся в процессе строительства заводов по производству аккумуляторов в США, в то время как Samsung пока только рассматривает такую возможность.

Apple не впервые обращается к корейским автопроизводителям с предложением о партнерстве для создания Apple Car. Она обдумывала сделку с Hyundai Motor и KIA Motors по производству собственной модели авто, однако переговоры провалились.

Ранее, в 2021 году, Apple была «очень близка» к подписанию контракта с LG и Magna о партнерстве с Apple Car. Примечательно, что Magna была одной из первых компаний, к которой Apple обратилась на ранних этапах разработки своего беспилотного автомобиля.

Фото: ixbt.com