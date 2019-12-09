Deutsche Bank: криптовалюты на пороге прорывного десятилетия

Ближайшее десятилетие способно стать временем прорыва криптовалют, поскольку существующая фиатная система не выглядит устойчивой, считает аналитик Deutsche Bank Джим Рейд.

В аналитическом отчете банка Imagine 2030 Рейд отметил, что рост сомнения в устойчивости государственных валют приведет к росту популярности криптовалют.

«Силы, которые удерживали существующую фиатную систему, теперь выглядят хрупкими и могут распасться в 2020-х годах. Это приведет к негативной реакции на фиатные деньги, и спрос на альтернативные валюты, такие как золото или крипта, может возрасти», — заявил он.

Рейд напомнил про неуправляемую инфляцию и скачок цен на золото, последовавшие в 1970-х после распада обеспеченной драгоценным металлом денежной системы.

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Стратег отметил, что не центральные банки справились с глобальной инфляцией. Главным фактором ее сдерживания стал Китай благодаря значительному росту предложения рабочей силы в последние четыре десятилетия.

Но это заканчивается, поскольку пик населения в трудоспособном возрасте страна прошла в предыдущем десятилетии, подчеркнул Рейд.

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Это может привести к тому, что правительства начнут наращивать долг, увеличивая бюджетные расходы и отказываясь от жесткой денежно-кредитной политики, выгодной владельцам капиталов и активов, но не рабочей силе.

«Когда затраты на рабочую силу будут расти, а не падать, для политиков наступят более сложные условия. А там, где политики обеспокоены выборами, жертвой скорее всего станет инфляция», — отметил он.

Постоянный рост инфляции приведет к сомнениям в устойчивости государственных денежных систем и росту спроса на альтернативные валюты, полагает Рейд.

«Переживут ли фиатные валюты политическую дилемму, с которой столкнутся власти, пытаясь сбалансировать повышение доходов с рекордными уровнями долга? Это вопрос десятилетия на триллионы долларов (или биткоинов)», — заключил аналитик.

Напомним, что по мнению экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, правительства создают финансовые пузыри, печатая деньги в неграниченных количествах, тогда как биткоин имеет ограниченную эмиссию.