Deutsche Bank: криптовалюты на пороге прорывного десятилетия
Ближайшее десятилетие способно стать временем прорыва криптовалют, поскольку существующая фиатная система не выглядит устойчивой
Ближайшее десятилетие способно стать временем прорыва криптовалют, поскольку существующая фиатная система не выглядит устойчивой, считает аналитик Deutsche Bank Джим Рейд.
В аналитическом отчете банка Imagine 2030 Рейд отметил, что рост сомнения в устойчивости государственных валют приведет к росту популярности криптовалют.
«Силы, которые удерживали существующую фиатную систему, теперь выглядят хрупкими и могут распасться в 2020-х годах. Это приведет к негативной реакции на фиатные деньги, и спрос на альтернативные валюты, такие как золото или крипта, может возрасти», — заявил он.
Рейд напомнил про неуправляемую инфляцию и скачок цен на золото, последовавшие в 1970-х после распада обеспеченной драгоценным металлом денежной системы.
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Стратег отметил, что не центральные банки справились с глобальной инфляцией. Главным фактором ее сдерживания стал Китай благодаря значительному росту предложения рабочей силы в последние четыре десятилетия.
Но это заканчивается, поскольку пик населения в трудоспособном возрасте страна прошла в предыдущем десятилетии, подчеркнул Рейд.
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Это может привести к тому, что правительства начнут наращивать долг, увеличивая бюджетные расходы и отказываясь от жесткой денежно-кредитной политики, выгодной владельцам капиталов и активов, но не рабочей силе.
«Когда затраты на рабочую силу будут расти, а не падать, для политиков наступят более сложные условия. А там, где политики обеспокоены выборами, жертвой скорее всего станет инфляция», — отметил он.
Постоянный рост инфляции приведет к сомнениям в устойчивости государственных денежных систем и росту спроса на альтернативные валюты, полагает Рейд.
«Переживут ли фиатные валюты политическую дилемму, с которой столкнутся власти, пытаясь сбалансировать повышение доходов с рекордными уровнями долга? Это вопрос десятилетия на триллионы долларов (или биткоинов)», — заключил аналитик.
Напомним, что по мнению экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, правительства создают финансовые пузыри, печатая деньги в неграниченных количествах, тогда как биткоин имеет ограниченную эмиссию.