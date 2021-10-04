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04.10.2021

Дефицит платежного баланса Казахстана вырос составил 2,4 млрд долларов США

Дефицит платежного баланса Казахстана вырос составил 2,4 млрд долларов США

Национальный Банк Казахстана сформировал отчетный платежный баланс по итогам первого полугодия 2021 года.

Национальный Банк Казахстана сформировал отчетный платежный баланс по итогам первого полугодия 2021 года. Дефицит текущего счета в сравнении с предварительной оценкой, опубликованной в августе 2021 года, увеличился на 757 млн долларов США и составил 2,4 млрд долларов США. 

Разница между предварительной оценкой и итоговыми данными, в первую очередь, обусловлена получением окончательных отчетов предприятий по платежному балансу за второй квартал 2021 года.

Наибольшее изменение произошло в балансе доходов, в котором доходы иностранных прямых инвесторов выросли в сравнении с предварительной оценкой на 893 млн долларов США. Оценочные показатели, сформированные на момент публикации предварительной оценки, недооценили рост доходов иностранных инвесторов во втором квартале 2021 года.

Рост доходов иностранных инвесторов наблюдается по основным составляющим – по дивидендам и по реинвестированной прибыли. Большая часть таких доходов приходится на нефтегазовый, прочий горнодобывающий, финансовый сектора.

По торговому балансу изменения относительно предварительной оценки незначительны и связаны с актуализацией торговли уполномоченными органами и отчетов респондентов. Экспорт товаров пересмотрен в сторону снижения на (-)8,7 млн долларов США, в то время как импорт увеличился на 49,4 млн долларов США.

Более подробная информация по итоговому платежному балансу опубликована на интернет-ресурсе Национального Банка в разделе «Статистика/Статистика внешнего сектора/Платежный баланс».

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Нацбанк РККазахстан
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