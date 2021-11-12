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В прошлую пятницу, в 2:50

Дефицит бюджета США в октябре сократился на 42%

Дефицит бюджета США в октябре сократился на 42%

Дефицит госбюджета США в октябре составил $165,055 млрд, что на 41,9% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($284,071 млрд).

Дефицит госбюджета США в октябре составил $165,055 млрд, что на 41,9% ниже показателя за тот же месяц прошлого года ($284,071 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 19,4% и достигли $283,927 млрд. В том числе налоговые поступления выросли на 19% что связано с восстановлением экономики и повышением корпоративных прибылей.

При этом расходы упали на 13,9% - до $448,983 млрд. Это было обусловлено, в том числе, снижением затрат на пособия по безработице и другие меры, которые были направлены на поддержку населения и бизнеса во время пика пандемии COVID-19. Госрасходы сократились на 14%, составив $449 млрд.

Октябрь является первым месяцем финансового года в США.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось на 11% и составило $2,772 трлн. Годом ранее был зафиксирован рекордный дефицит в $3,1 трлн.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в стране в 2001 году.

Фото: interfax.ru

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